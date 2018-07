Wohnung in München 28. Juli 2018 22:46; Akt: 28.07.2018 22:47 Print

Guardiola-Liebeserklärung an Ex-Klub Bayern

Pep Guardiola hat München und den FC Bayern so richtig ins Herz geschlossen. In den USA sprach er eine Liebeserklärung an den deutschen Meister aus.