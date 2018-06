Austria-Wechsel? Sturms Kreissl spricht Klartext

Die Austria angelt an der Mur. Mit James Jeggo und Christian Schoissengeyr wechseln zwei Sturm-Kicker in die Bundeshauptstadt. Uros Matic kommt über Umwege von den Grazern nach Wien. Bright Edomwonyi soll noch auf der Einkaufsliste stehen.

Am Dienstag verkündete die Austria überraschend die Trennung von Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Nach dreieinhalb Jahren muss er gehen. Böse Zungen sprachen schnell von einem möglichen Interesse an Sturms Sportdirektor Günter Kreissl – schließlich bedienten sich die Veilchen heuer schon mehrfach bei der Konkurrenz aus der Steiermark.

Kreissl bleibt in Graz



Die Blackys können beruhigt sein. Ihr bisher sehr erfolgreicher Sportdirektor Günter Kreissl bleibt. "Sturmnetz" fragte kurz nach der Wohlfahrt-Beurlaubung nach. Kreissl sprach Klartext: "Bei aller Wertschätzung für die frei gewordene Position bei einem großen Klub mit langer Tradition und Geschichte, gibt es kein Szenario, unter dem ich von Sturm zur Austria wechseln würde. Egal zu welchen Bedingungen."

Der Grund? Er sei bei Sturm sehr glücklich. Gleichzeitig kalmiert Kreissl die Fans, was die Kaderplanung angeht. Der Verein lasse sich bei der Nachbesetzung der Abgänge lange Zeit, weil Qualität vor Geschwindigkeit gehe.

Kreissl bestätigte das Interesse an Lukas Grozurek (Admira), Thomas Goiginger (LASK) und Christian Gebauer (Altach). Ersterer will sich der Admira anschließen – es gibt einen Rechtsstreit um Grozureks Vertrag in der Südstadt. Aktuell ist daher nicht klar, ob der Wechsel möglich wäre.

