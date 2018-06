Hammer! Nagelsmann wechselt 2019 zu Rivalen

Trainer Julian Nagelsmann verlässt die TSG Hoffenheim am Ende der kommenden Saison. Sein aktuelles Arbeitspapier in Hoffenheim läuft noch bis 2021. Allerdings beinhaltet dieser eine Austiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro. Diese hat der 30-jährige Trainer-Shootingstar jetzt gezogen. Nagelsmann wechselt nach der Saison zu RB Leipzig.

Umfrage Wer ist der beste Teamchef bei der WM? Joachim Löw (Deutschland)

Carlos Queiroz (Iran)

Jorge Sampaoli (Argentinien)

Tite (Brasilien)

Mladen Kristajic (Serbien)

Gareth Southgate (England)

Jose Pekerman (Kolumbien)

Stanislaw Tschertschessow (Russland)

Fernando Santos (Portugal)

Fernando Hierro (Spanien)

Didier Deschamps (Frankreich)

Oscar Tabarez (Uruguay)

Jemand anderer

"Es war mir wichtig, früh für klare Verhältnisse zu sorgen", so Nagelsmann auf der Vereins-Homepage von der Kreisgauer. "Jeder weiß, dass ich bis zur letzten Stunde meines Engagements für die TSG brenne und alles dafür tun werde, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen."

Korb für Real Madrid

Nagelsmann soll zuletzt sogar Real Madrid abgesagt haben - um nur wenig später bei Leipzig zu unterschreiben.

In Leipzig wird er wohl der Nachfolger von Sportdirektor Ralf Rangnick, der interimistisch den Österreicher Ralph Hasenhüttl für die kommende Saison ersetzen wird.

