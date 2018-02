Hammerlos! Salzburg trifft auf Stögers Dortmund

Salzburg setzte sich am Donnerstag mit 2:1 gegen Real Sociedad durch, zog ins Achtelfinale der Europa League auf. Am Freitag erfolgte die Auslosung. Nun kennen die Bullen ihren Gegner für in der Runde der letzten 16.

Salzburg trifft auf Borussia Dortmund mit dem österreichischen Trainer Peter Stöger.

Am 8. März gastieren die Bullen in Deutschland. Am 15. März steigt das Rückspiel in der Mozartstadt.

Mit Milan gegen Arsenal gibt es einen weiteren Achtelfinal-Leckerbissen.

Die Paarungen:



Lazio Rom - Dynamo Kiew

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskau

ZSKA Moskau - Olympique Lyon

Olympique Marseille - Athletic Bilbao

Sporting Lissabon - Viktoria Pilsen

Dortmund - Salzburg

AC Milan - FC Arsenal

RB Salzburg - Real Sociedad

