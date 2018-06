Happel neu? Jetzt spricht der Wiener Sport-Stadtrat

Benötigt Österreich ein neues Fußball-Nationalstadion? Oder soll das denkmalgeschützte Wiener Ernst-Happel-Stadion gründlich saniert und zukunftsfit gemacht werden? Die Position von Sportminister Heinz-Christian Strache ist klar: Abreißen, eine neue Arena soll her. Jetzt äußert sich auch Wiens neuer Sport-Stadtrat Peter Hacker dazu.

Abriss oder Neubau?



Seine Position: Das Happel-Oval soll bleiben. "Fakt ist: Wir haben ein ziemlich taugliches Stadion, das man auch noch verbessern kann", erklärt er dem "Standard". Ein kategorisches Nein kommt von ihm aber nicht. Problem: das Geld. "Wenn Strache 200 Millionen Euro aufstellen kann, kann man mit mir über einen Stadionneubau reden", meint Hacker.

Gespräch gesucht



Tatsächlich gibt es aus dem Sportministerium noch keine Finanzierungspläne. Hacker will das Gespräch mit Strache suchen und dabei herausfinden, "wie viel Wunsch und Wirklichkeit miteinander vereinbar sind. Wir sind jedenfalls nicht in der Beziehung, dass er wünscht – und wir spielen." Auch auf der Ebene der Bürokratie gibt es ein Problem: Das Happel-Stadion steht seit 2001 unter Denkmalschutz. Will man ein neues Stadion, muss dieser erst aufgehoben werden.

