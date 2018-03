Real-Topstar kritisiert nach Gala Trainer Zidane

Im Nationalteam läuft es rund bei Isco. Beim 6:1-Kantersieg über Argentinien schnürte der 25-Jährige einen Hattrick, zeigte einmal mehr sein enormes Potential auf. Doch im Klub fehlt dem Mittelfeld-Motor das Vertrauen von Coach Zinedine Zidane.

"In Madrid habe ich nicht das Selbstvertrauen, das ein Spieler benötigt", gibt Isco tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Der 25-Jährige hadert auch mit sich selbst. "Vielleicht bin ich das Problem bei Real. Ich weiß nicht, wie ich Zidanes Vertrauen gewinnen kann", so der Spanier.

Kein Real-Stammplatz

Einen Stammplatz konnte sich der Techniker bisher nicht erarbeiten. In insgesamt 40 Saisonspielen für die "Königlichen" traf Isco nur sieben Mal.

"Ich will zeigen, dass ich ein guter Spieler bin. Die Partien mit der Nationalmannschaft geben mir etwas, hier habe ich das Vertrauen des Trainers", so der 25-Jährige. Ein Klarer Seitenhieb auf Zidane.

(wem)