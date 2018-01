Hasenhüttl spricht bei Keita-Wechsel Machtwort

Eigentlich war alles beschlossene Sache. Bereits im August fixierte der FC Liverpool die Verpflichtung von Leipzig-Spielmacher Naby Keita. Der sollte allerdings erst im Juni 2018 über die Bühne gehen. Dieser Deal war den "Reds" 70 Millionen Euro wert.

Doch nun sind Jürgen Klopp und die Liverpool-Bosse drauf und dran, den Ex-Salzburger bereits in der Wintertransferperiode an die Anfield Road zu holen. Dafür will der Premier-League-Klub zusätzlich kolportierte 20 Millionen Euro locker machen. Nach dem Abgang von Philippe Coutinho zum FC Barcelona sind die finanziellen Mittel bei den "Reds" vorhanden.

Doch nun sprach Bullen-Coach Ralph Hasenhüttl ein Machtwort. "Der Stand ist eigentlich unverändert. Es gibt keinen Grund, Naby Keita vorher herzugeben", so der Leipziger Trainer am Donnerstag. "Er wird gegen Schalke spielen. Und ich hoffe, dass er gut spielen wird."

