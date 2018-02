Hat Ronaldo beim Elfmeter gegen PSG geschummelt?

"Was war denn das?", fragten sich wohl die meisten aufmerksamen Champions-League-Zuschauer am Mittwochabend. Zugegeben, man musste genau hinschauen. Nur dann sah man, dass der Elfmeter von Superstar Cristiano Ronaldo zum 1:1 irgendwie ungewöhnlich war. Aber was war es nur? Magie? Oder gar mieser Betrug?

Umfrage Wer gewinnt die Champions League? Juventus

Manchester City

Tottenham

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Bayern

Barcelona

Chelsea

Besiktas

Manchester United

ein anderes Team

Ronaldo used black magic to make the ball levitate so he could volley the penalty. Biggest winner in the history of the sport pic.twitter.com/ATLzhP8rTl– tag (@mxdric) 14. Februar 2018

Weird how the ball bounced up before Ronaldo took the penalty... Made it a volley.– paul rebairo (@PRebairo) 14. Februar 2018

Der Ball hebt kurz vor dem Schuss vom Boden ab, Ronaldo trifft ihn dadurch volley. Sofort tauchten in den sozialen Medien die Gerüchte auf. Hat der Portugiese etwa mit seinem linken Fuß den Rasen derart angehoben, so dass sich auch der Ball in die Höhe sprang. Und war das Absicht?

Immer im Training gemacht

Ronaldos ehemaliger Teamkollege bei Manchester United, Verteidiger-Legende Rio Ferdinand, wird in den englischen Medien zitiert: "Ich schwöre es Ihnen. Er hat das immer im Training getan." Der Engländer schiebt aber nach: "Er machte das im Training, aber es in einem Spiel zu machen? Ich sage nicht, dass er es hier mit Absicht gemacht hat, aber früher tat er es."

Auch Experte Michael Owen täuschte sich

Zu Beginn der Spekulationen meinten einige Fans, Ronaldo habe den Ball zweimal berührt, also zuerst mit dem linken Fuß angehoben, dann mit dem rechten verwandelt. Dann hätte der Versuch natürlich nicht gezählt. Auch der TV-Experte und ehemalige englische Nationalspieler Michael Owen sagte: "Es ist unglaublich. Als ich den Elfmeter sah, dachte ich: Er berührte ihn zweimal, der Elfmeter darf nicht zählen. Aber wenn man es sich genau ansieht, war es der Untergrund, der den Ball in die Höhe beförderte."

Und Owen bewunderte Ronaldo, wie er mit diesem Umstand umging: "Er trifft ihn beinahe volley. Es ist bemerkenswert, wie er noch so genau trifft, auch wenn sich der Ball bewegt."

Or maybe the turf flicked the ball up. Checking the replays now but the ball definitely popped up.– michael owen (@themichaelowen) 14. Februar 2018

It was the turf. Great volleyed penalty from Ronaldo!!!– michael owen (@themichaelowen) 14. Februar 2018

(hua)

(20 Minuten)