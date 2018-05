Hat die Austria den Pires-Nachfolger gefunden?

Die Nachricht kam für viele Austria-Fans überraschend, Flügelflitzer Felipe Pires wird die Veilchen am Saisonende verlassen. Seine Leihe von Hoffenheim ist im Sommer beendet, die Violetten sind schon eifrig auf der Suche nach Ersatz. Sportdirektor Franz Wohlfahrt könnte in der Ersten Liga fündig geworden sein.

Wacker-Innsbruck-Kicker Florian Jamnig steht offenbar auf der Einkaufskaufsliste der Veilchen. Der 27-Jährige spielt eine starke Saison und könnte die Lücke schließen, die Pires hinterlässt. Doch auch der LASK pokert um die Dienste des Mittelfeldspielers mit.

Jamnig ist bis 2019 an Innsbruck gebunden und wird so wie es aussieht nächste Saison fix in der Bundesliga aufgeigen. Die Frage ist nur wo? In 26 Spielen erzielte der Flügelspieler zehn Tore, würde aber auf jeden Fall Ablöse kosten.

"Jede Krise ist immer auch eine Chance. Wir haben im Sommer die Möglichkeit, im Kader sehr viele Veränderungen vorzunehmen", erkläst Austria-Vorstand Markus Kraetschmer.



(Heute Sport)