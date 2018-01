Werder will Junuzovic Gehalt kürzen, haut er ab?

Die sportliche Zukunft von Ex-Teamspieler Zlatko Junuzovic ist offen. Der Deutschland-Legionär hat bei Werder Bremen nur mehr bis Sommer 2018 Vertrag. Wenige Monate vor Ablauf des aktuellen Arbeitspapiers ist noch unklar, ob der 30-Jährige verlängert.

Die "Bild" berichtete am Dienstag von einem neuen Angebot. Bremen bereite demnach eine Offerte vor, die Junuzovic rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr einbringen würde. Das ist viel Geld, allerdings deutlich weniger, als sein derzeitiger Verdienst.

Junuzovic bekommt aktuell rund 2,6 Millionen Euro im Jahr. Das kommende Angebot des Bundesliga-Klubs würde für ihn also einen deutlichen Rückschritt in Sachen Gehalt bedeuten.

In den vergangenen Jahren wurde Junuzovic mehrfach mit englischen Klubs in Verbindung gebracht. Auf der Insel sitzt das Geld nach dem Abschluss des Rekord-TV-Vertrags bekanntlich locker. Möglicherweise zieht es den Österreicher im Herbst seiner Karriere also in Richtung Premier League.

(Heute Sport)