Heikler Anruf! Jetzt stellt Jogi Löw Özil zur Rede

Wochen nach dem hitzig debattierten Foto von Mesut Özil mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan kehrt in Deutschland immer noch keine Ruhe ein.

Özil hatte sich vor der WM mit dem umstrittenen Präsidenten fotografieren lassen. In Deutschland wurde er danach für das Vorrunden-Aus als Sündenbock auserkoren. Özil selbst sieht sich als Rassismus-Opfer und behauptet, das Erdoğan-Treffen sei kein politisches Statement gewesen.

Aussprache per Telefon?



Die "Ehe" Özil-DFB geht im Streit auseinander. Obwohl der Arsenal-Star noch vor vier Jahren am Weltmeistertitel in Brasilien beteiligt war.

Das will Bundestrainer Joachim Löw nicht so stehen lassen. Er will sich nun bemühen, die Wogen zu glätten. Die "Bild" berichtet, dass in den kommenden Tagen ein klärendes Telefonat anstehe.

Ob es dabei nur freundschaftlich zugehen wird, sei dahingestellt. Löw hatte bisher keinen Kontakt zu Özil, seit dieser am vergangenen Sonntag im Netz gegen den DFB vom Leder gezogen hatte.



