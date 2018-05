Held Hütter! Schweiz lacht über ORF-Versprecher

Die Liste von ORF-Versprechern ist lang – und seit Sonntag um ein Kapitel reicher. Doch diesmal ist nicht Rainer "Was bedeutet Franco Foda auf Portugiesisch" Pariasek oder Oliver "konzentrieren beim Reden" Polzer, sondern Bernhard Stöhr der "Übeltäter".

Der "Sport am Sonntag"-Anchorman moderierte einen Beitrag über Bern-Meistermacher Adi Hütter an. Dabei unterlief ihm ein kleiner, aber feiner Fehler. "2013 schaffte er mit Zweitligist Grödig den Aufstieg in die Bundesliga, zwei Jahre später führte er Salzburg zum Meistertitel und zum Cupsieg, aber der jetzige Triumph mit Basel stellt alles in den Schatten." Basel?

Gemeint war vermutlich Bern. Die Young Boys eroberten erstmals seit 32 (!) Jahren in der Schweiz den Meistertitel.



(red)