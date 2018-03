Herzog über Rapid-Gerücht: "Alles Blödsinn!"

Wenn in Österreich ein Trainer gesucht wird, taucht immer wieder der Name Andreas Herzog auf. Beim WAC stand der Wiener auf der Wunschliste, zuletzt machte auch ein Rapid-Gerücht die Runde. Nun meldete sich der 103-fache Teamspieler selbst zu Wort.

In seiner Funktion als Sky-Experte sprach Herzog Klartext: "Das ist alles völliger Blödsinn. Was in diversen Internet-Foren kursiert und spekuliert wird, interessiert mich überhaupt nicht."

Wie sieht es an der Job-Front aus? "Mir gefällt es hier sehr als Analytiker, sollte sich eine interessante Option ergeben, werde ich mir das aber schon anhören", klärte Herzog auf.

(Heute Sport)