Hickersberger macht Schmäh auf Rapid-Kosten

Im Rahmen einer Pressekonferenz der ÖFB-U17, bei der Josef Hickersberger als Mentor fungiert, ließ der 69-Jährige mit einem Schmäh aufhorchen. Ein Reporter fragte, ob er stolz sei, dass er der letzte Trainer ist, der Rapid in die Champions League geführt hat.

"Hickes" trockene Antwort samt humvorvollem Unterton: "So wie Rapid derzeit drauf ist, werde ich auch der letzte bleiben." Für einen Spaß ist Hickersberger also auch mit bald 70 Jahren (Geburtstag am 27. April) noch immer zu haben.

(red.)