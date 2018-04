Liverpools geniale Tor-Gala gegen City im Video

Der FC Liverpool hat in der Champions League ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die hoch favorisierten Kicker von Manchester City brannten die "Reds" vor allem in der ersten Halbzeit ein absolutes Feuerwerk ab.

Mo Salah, "The Ox" und Sadio Mané ließen die 54.000 Fans an der Anfield Road jubeln. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie alle drei Treffer im Video!

Mohamed Salah makes it 1-0 to Liverpool, he has now scored 38 goals in all competitions for Liverpool this season. pic.twitter.com/9u9bCSsZYf