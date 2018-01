Hier schlug die Kugel neben Kicker Naki ein

"Ich hatte Todesangst", erinnert sich Deniz Naki an die dramatischen Sekunden, die er in der Nacht auf Montag erleben musste. Der deutsch-türkische Fußballer war in seinem Porsche Cayenne auf der Autobahn nahe Düren (D) unterwegs, als Unbekannte aus einem anderen Auto in voller Fahrt das Feuer eröffneten (Hier geht es zum "Heute"-Bericht).

Hier schlug die Kugel im Cayenne ein. (Bild: Screenshot) Hier schlug die Kugel im Cayenne ein. (Bild: Screenshot)

Eine Kugel verfehlte den ehemaligen Kicker von St. Pauli und Paderborn, der aktuell in der dritten türkischen Liga aktiv ist, nur knapp. Sie schlug im Fenster ein. Eine weitere Patrone traf die Karosserie.

Twitter-Video zeigt Porsche

"Ich habe mich sofort weggeduckt und bin dann rechts auf den Standstreifen gerollt", erzählt Naki. Ein Twitter-Video zeigt das abgestellte Fahrzeug (siehe unten).

Der Anschlag war aller Voraussicht nach politisch motiviert. Naki gilt in der Türkei vielerorts als Staatsfeind, weil er sich pro-kurdisch äußerte. Der Fußballer wurde im Vorjahr sogar zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Ihm wurde Terrorpropaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans vorgeworfen. Im Sommer 2017 wurde Naki während eines Spiels von einem Zuschauer zusammengeschlagen.

Die Staatsanwaltschaft Aachen hat nach dem Autobahn-Attentat Ermittlungen aufgenommen.



