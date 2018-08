Hier trifft Ronaldo aus drei Metern leeres Tor nicht

Zwei Spiele, kein Tor. Cristiano Ronaldo ist noch nicht bei seinem neuen Klub Juventus Turin angekommen. Beim 2:0-Heimerfolg der "Alten Dame" über Lazio Rom scheiterte der 112-Millionen-Zugang sogar aus drei Metern.

Nach dem 1:0 durch Miralem Pjanic (30.) spielten die "Bianconeri" für ihren neuen Superstar, wollten Ronaldo beim Heimdebüt im Turiner Allianz Stadion unbedingt seinen Premierentreffer auflegen.

So auch Ronaldo-Landsmann Joao Cancelo in der 75. Minute, der über rechts durchbrach, den idealen Stanglpass spielte. Lazio-Schlussmann Thomas Strakosha brachte die Fingerspitzen vor dem einschussbereiten Ronaldo an den Ball.

Davon ließ sich der fünffache Weltmeister aus dem Konzept bringen, säbelte drei Meter vor dem leeren Tor unter den Ball, produzierte eine Bogenlampe. Die wurde zur idealen Vorlage für Mario Mandzukic, der das 2:0 erzielte.

Somit hat Ronaldo zumindest seinen ersten Assist auf dem Konto.

(wem)