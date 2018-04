Hier wird Besiktas-Coach schwer am Kopf verletzt

Schreckliche Szenen führten am Donnerstagabend in der Türkei zu einem Spielabbruch im Cup-Derby zwischen Fenerbahce Istanbul und Stadt-Rivalen Besiktas.

In der 57. Minute wurde Besiktas-Coach Senol Günes von einer Sitzschale, geworfen von Fener-Fans, am Kopf getroffen und musste ins Krankenhaus.

Bilder der schrecklichen Aktion und aus dem Krankenhaus zeigen, wie schlimm es Günes erwischt hat.

Er zog eine große Wunde davon. Der 65-Jährige musste mit mehreren Stichen genäht werden.

Die Ausschreitungen gingen sogar im Kabinengang weiter. Spieler von Besiktas sollen sogar von Security-Mitarbeitern angegriffen worden sein. Dabei verletzte sich nach Günes auch Teammanager Erdinc Gültekin am Kopf.

Nach dem 2:2 im Hinspiel wurde das Match beim Stand von 0:0 abgebrochen.

DELAYED JUSTICE IS NO JUSTICE.



Here is a closer shot of Senol Günes's head after Fenerbahce officials and fans attack on him tonight. Time to wake up and remember that justice is jewel that you may all need one day. @TFF_Org @UEFA and @FIFAcom pic.twitter.com/KJcE2isFq3