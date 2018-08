Hinteregger: "Sport geht in eine komische Richtung!"

ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger lässt im Rahmen des Augsburg-Trainingslagers in Südtirol mit einer harten Kritik am Profi-Fußball aufhorchen. Der Verteidiger erklärt auch, warum er kein Smartphone mehr besitzt.

"Mein Handy kann nur drei Dinge: SMS, Telefonieren und Snake. Die werden seit 2008 nicht mehr hergestellt. Mich hat es genervt, dass ich immer so viel am Handy gewesen bin, das nimmt komplett Überhand. Deswegen habe ich ein Klapphandy, da kriegst du 80 Prozent weniger Nachrichten, dafür hast du viel mehr Zeit und Ruhe", sorgt Hinteregger für Lacher.

"Sport geht in komische Richtung"

Doch es folgt auch eine ernst gemeinte Kritik am Fußball-Geschäft: "Als Profi-Fußballer kannst du nicht mehr du selbst sein. Du darfst nicht das sagen, was du denkst, sondern das, was du sagen musst, weil du sonst gleich Kritik bekommst. Außerdem will jeder etwas von dir. Das verändert dich."

"Ich würde mich freuen, wenn wir wieder dahin kommen, wo wir herkamen. So wie auf dem Bolzplatz. Da kann ein Fußballer noch Fußballer sein. Unser Sport geht in eine komische Richtung."

(Heute Sport)