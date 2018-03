Hit gegen Dortmund: Zwei Salzburg-Stars fraglich!

Salzburg fiebert dem ganz großen Fußball-Hit entgegen. Am Donnerstag gastieren die "Bullen" im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales bei Deutschlands Bundesliga-Gigant Borussia Dortmund. Das Duell mit dem Klub von Coach Peter Stöger verspricht Hochspannung. Bereits 51.000 Tickets sind verkauft, der Signal-Iduna-Park fasst im Europacup 65.848 Zuschauer. Salzburg könnte also vor einer Rekord-Kulisse in der Red-Bull-Ära spielen – doch zwei Leistungsträger sind fraglich.

Zwei Spieler verletzt



Konkret handelt es sich um Hee Chan Hwang und Diadie Samassekou. Hwang erlitt beim 1:0-Sieg im Liga-Heimspiel gegen Rapid eine Ristprellung. Sollte der Torjäger ausfallen, springt für ihn Fredrik Gulbrandsen ein, der im Duell mit Rapid eine Gelbsperre absaß. Samassekou erlitt bei seinem Kurzeinsatz gegen die Hütteldorfer eine leichte Gehirnerschütterung – auch sein Einsatz wackelt.

Rekordkulisse winkt



Fest steht: Auf Salzburg wartet in Dortmund die größte Fan-Kulisse seit dem 0:3 in der Champions-League-Quali gegen Valencia 2006. Damals säumten 53.000 Fans die Tribünen des legendären "Mestalla". Das größte Auswärts-Fankontingent der "Bullen" gab es im Europa-League-Sechzehntelfinale 2014 gegen Ajax Amsterdam mit 1.200 Salzburger Fans. Auch diese Marke könnte geknackt werden, es sind bereits 1.000 Tickets für den Sonderzug nach Dortmund verkauft. Salzburg forderte 3.000 Karten bei den Borussen an.

