Hoden-Riss! Not-Operation nach Derby in Deutschland

Es war eigentlich ein perfekter Sonntag. Fortuna Düsseldorf schlug im Derby der zweiten deutschen Bundesliga den MSV Duisburg mit 2:1. Damit ist die Fortuna souveräner Spitzenreiter der zweiten deutschen Liga – und steht mit einem Bein in der Bundesliga.

Hoden-Riss – Not-OP!

Doch Abwehrspieler Andre Hoffmann behält den Tag in schlechter Erinnerung . Kurz vor Schluss bekommt der Innenverteidiger den Ball in den Unterleib, als er sich in den Torschuss schmeißt und diesen so abwehrt.

Danach spielt Hoffmann weiter, jubelt nach Abpfiff mit seinen Teamkollegen über den wichtigen Dreier. Am Abend klagt er über starke Schmerzen im Unterleib. Hoffmann muss ins Krankenhaus. Die Diagnose: Hoden-Riss. Er wird sofort operiert. Und muss zumindest bis Dienstag im Spital bleiben.

(Heute Sport)