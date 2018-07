Höhlendrama in Thailand: Klopp-Nachricht an Kinder

Seit zwei Wochen zittert die Welt mit einem Nachwuchs-Team junger Kicker in Thailand mit. Sie sitzen in einer überfluteten Höhle fest. Am Freitag schockte die Nachricht vom Tod eines Rettungstauchers die Welt.

Die Burschen und ihren Trainer sicher zurück an die Oberfläche zu bekommen, wird ein äußerst schwieriges Unterfangen. Die Eltern stehen in Kontakt mit ihren Kindern. Rund um den Globus zittern Menschen mit den Kindern und ihren Familien mit.

Nun schickte Jürgen Klopp aufmunternde Worte an die Fußballer. "Bleibt stark und seid Euch gewiss, dass wir bei Euch sind", sagte Klopp in einem Video des US-Senders CNN. "Wir verfolgen alle Nachrichten und hoffen jede Sekunde, dass Ihr wieder Tageslicht sehen werdet. Wir sind alle sehr optimistisch, dass es passieren wird – hoffentlich in Minuten, Stunden oder den nächsten Tagen."

Dann folgte das passende Vereinsmotto von Liverpool: "You'll never walk alone."

(Heute Sport)