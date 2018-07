Holzhauser stichelt gegen Austria-Coach Letsch

In der abgelaufenen Saison waren Raphael Holzhauser und Thorsten Fink noch ein Gespann bei der Wiener Austria. Während der Krisen-Saison wurde der Deutsche entlassen, der Austria-Spielmacher wollte seinen Vertrag am Verteilerkreis nicht verlängern.

Nun sind die beiden bei Grashoppers Zürich wieder vereint. Und beäugen die Entwicklung der "Veilchen" mehr als kritisch. Der neue Austria-Coach Thomas Letsch dürfte nicht gerade der Lieblingstrainer des 25-Jährigen sein.

"Noch keine Profis trainiert"



So verzichtete der Deutsche auch in den letzten Runden auf Holzhauser, dessen Vertrag mit Saisonende auslief. Trotzdem bilanziert der Standard-Spezialist positiv: "Wenn man auf die vergangene Saison zurückblickt, war es meine Beste, was Tore und Scorerpunkte angeht", so der Spielmacher, der zehn Treffer und fünf Assists verbuchte, zu Sky.

Von der Qualität seines Ex-Trainers ist Holzahuser nicht überzeugt. "Es beginnt alles bei Null. Er hat noch keine richtige Profimannschaft über einen längeren Zeitraum trainiert. Bis auf Liefering, aber das sind ja meistens Jugendspieler. Man wird sehen, wie er das in den nächsten Monaten meistert."

Auch von Thorsten Fink kommen kaum versöhnliche Töne Richtung Wien-Favoriten. Der Deutsche sieht sich als "Baumeister" der Generali Arena, die er nun nicht eröffnen konnte. Das löst Wehmut beim 50-Jährigen aus. "Schade, wir haben das Stadion in den vergangenen zweieinhalb Jahren ja mitfinanziert, haben 17 Millionen Euro eingenommen. Auch Raphael. Aber ich bin froh für die Austria, dass das so hingehauen hat."

