Horror-Verletzung schockt die Premier League

Beim 1:1-Remis zwischen Everton und West Bromwich erwischte es James McCarthy schwer. Der Mittelfeldspieler erlitt nach knapp einer Stunde einen doppelten Beinbruch.

Bei einem Zweikampf hatte West-Brom-Stürmer Salomon Rondon seinem Gegenspieler in die Wade getreten. Sofort krümmte sich McCarthy mit großen Schmerzen auf dem Boden. Die Partie wurde unterbrochen. Für McCarthy kam Wayne Rooney ins Spiel.

Die Spieler auf dem Feld reagierten geschockt. Allen voran Rondon. Der Venezolaner brach in Tränen aus, musste von Teamkollegen getröstet werden.

McCarthy kam sofort in ein Liverpooler Krankenhaus. Die Operation werde nach einer genauen Untersuchung der behandelnden Ärzte so schnell wie möglich stattfinden, gab der Klub noch am Samstagabend bekannt.





(wem)