"Gerne geschehen!" Ibra stellt sich via Zeitung vor

Superstar Zlatan Ibrahimovic verlässt die europäische Fußball-Bühne. Ein Kreuzbandriss setzte ihn bei Manchester United lange außer Gefecht. Nach seiner Rückkehr gab es an Stürmer Romelu Lukaku kein Vorbeikommen.

Nun löste er seinen Vertrag auf, um in der US-amerikanischen MLS bei LA Galaxy anzuheuern.

In seiner neuen sportlichen Heimat löste diese Nachricht einen Hype aus. Sein Gesicht zierte am Freitag die Cover. Ibra ließ es sich nicht nehmen, der Berichterstattung über seinen Transfer seinen eigenen Touch zu verpassen.

Der Schwede leistete sich eine Annonce in den "LA Times". Er buchte gleich eine ganze Seite, nur um zu schreiben: "Liebes Los Angeles, gerne geschehen".

Am Fuße der Seite sind seine Unterschrift und das Klublogo abgebildet.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e