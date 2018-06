Ibra zieht sich für Magazin neben 15 Sporstars aus

Die europäische Fußball-Karriere von Zlatan Ibrahimovic ist zu Ende. Der Schwede verließ Manchester United und trat aus dem schwedischen Nationalteam zurück, ist nicht bei der WM 2018 in Russland dabei. "Ibra" trat aber nicht gänzlich aus dem Rampenlicht. Er wechselte den Kontinent und bespaßt nun ein neues Zielpublikum.

Der Superstar geht für LA Galaxy in der nordamerikanischen MLS auf Torejagd. Die Staaten sind im Ibrahimovic-Fieber. Ein extrovertierter Typ, der in seinem Sport auch noch zu den elektisierendsten Athleten zählt? Ja, bitte! Darauf stehen die US-Medien.

Der 36-Jährige tritt in Talkshows auf und ziert riesige Banner.

Diese Woche veröffentlichte "ESPN", dass Ibrahimovic außerdem einer der 16 Athleten sein wird, die für das Magazin im jährlichen "Body Issue" die Hüllen fallen lassen.

Neben Ibrahimovic präsentieren Baseballer, Basketballer, Footballer, Wrestler und der 63-jährige Golfer Greg Norman ihre Körper – Männer und Frauen werden gezeigt.

Alle 16 Athleten



• Saquon Barkley, New York Giants Running Back

• Sue Bird, Seattle Storm Point Guard, und Megan Rapinoe, USWNT and Seattle Reign FC Forward – Basketball

• Tori Bowie, US-amerikanische Sprinterin und Weitspringerin, Olympiasiegerin

• Lauren Chamberlain, USSSA Pride Infielder – Softball

• Jessie Diggins, Cross-Country-Skifahrer, Olympiasieger

• Crystal Dunn, USWNT and North Carolina Courage Stürmerin – Fußball

• Charlotte Flair, WWE-Superstar

• Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy Stürmer

• Dallas Keuchel, World Series Champion, Baseball-Pitcher von Houston Astros

• Greg Norman, Hall of Fame Golfer

• Yasiel Puig, LA Dodgers Right Fielder

• Adam Rippon, Eiskunstläufer, Olympia-Bronze

• Jerry Rice, Pro Football Hall of Fame Wide Receiver

• Breanna Stewart, Seattle Storm Forward, Basketball

• Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves Center, Basketball

