Ibrahimovic ist schlechter als die Ehefrau von Rooney

Bei Manchester United ist Zlatan Ibrahimovic unbestritten der große Ballkünstler. Doch es gibt auch Sportarten, wo der 36-Jährige weit weg von der Weltspitze ist und sogar Frauen bessere Leistungen liefern. Zum Beispiel Bowling. Die Spielerfrau eines ehemaligen Kollegen bei den "Red Devils" deckte nun die durchwachsenen Künste des Schweden mit einem lustigen Instragram-Beitrag auf.

Coleen vor "Ibra"



Konkret handelt es sich um Camille Schneiderlin, die mit ihrem Foto eigentlich die Leistungen ihres Gatten Morgan würdigen wollte. Auf der Bowlingbahn "All Star Lane" in Manchester spielen viele Promis und Sport-Größen. Camille zeigte auf ihrem Foto die Highscores. Ihr Mann steht mit 189 Punkten auf Platz zwei hinter Aston-Villa-Kicker Micah Richards (197 Punkte). Am unteren Ende der Liste sticht der Name von Zlatan Ibrahimovic ins Auge. Sein Highscore: 108 Punkte. Zum Vergleich: Coleen Rooney, Ehefrau von England-Ikone Wayne Rooney, bringt es auf 113 Zähler.

Besser als Popstars



Vielleicht ein kleiner Trost für Ibrahimovic: Es gibt prominente Namen, die in der Liste sogar hinter ihm aufscheinen. Unter anderem die Popstars Rihanna (82 Punkte) und Lady Gaga (69 Punkte). Auch auf dem Fußballplatz gibt es keine guten Nachrichten von "Ibra": Wegen einer Knieverletzung muss er laut Coach Jose Mourinho einen Monat pausieren.

(heute.at)