Ibrahimovic wechselt zu einem galaktischen Klub

Fußball-Pension? Darauf hat Zlatan Ibrahimovic keine Lust. Der 36-Jährige wartet nach dem überstandenen Kreuzbandriss bei Manchester United auf den ersten Einsatz seit dem 26. Dezember 2017. Weil er unter Coach Jose Mourinho aber offenbar keine Rolle mehr spielt, stehen die Zeichen auf Abschied. Ein "galaktischer" Klub klopft schon seit Monaten bei dem Schweden an, aber auch die Liga-Aufsicht.

Von United zu LA Galaxy



"Ibra" soll vor dem Wechsel zu LA Galaxy in die Major League Soccer stehen. Laut "ESPN" hat United-Coach Mourinho schon grünes Licht für den Deal gegeben. "Die laufende Saison ist seine letzte bei uns", hatte Mourinho schon Anfang März erklärt.

Ermittlungen der FA



Bevor der Torjäger in die USA wechselt, hat er noch Ärger mit Englands Verband. Die FA ermittelt gegen ihn, weil er eine Partnerschaft mit Wettanbieter "BetHard" eingegangen ist. Ibrahimovic ist Kooperationspartner und Repräsentant der Firma, dafür kassiert er eine Gage von 10 Millionen Euro. Allerdings ist es für aktive Kicker in England verboten, sich an Aktivitäten von Wettanbietern zu beteiligen. Mögliche Konsequenz: eine Sperre.

