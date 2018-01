Illegale Zahlung? So wehrt sich ÖFB-Boss Windtner

Worum geht es?

Im Sommer 2014 suchte ÖFB-Boss Leo Windtner um eine Förderung bei der FIFA für ein Fußballprojekt in den Slums von Kenia an – ohne das Wissen des Verbandes. Die Finanzkommission der FIFA genehmigte 100.000 Dollar für das Projekt. Gleichzeitig stärkte Windtner Joseph Blatter als FIFA-Boss den Rücken. Als das Geld im März 2015 beim ÖFB eintraf, wurde es sofort wieder retour geschickt – weil es keinen Beschluss oder Antrag über die Verwendung gab und man die Verwendung der Mittel für ein Privatprojekt in Kenia nicht kontrollieren konnte.

Windtner ließ nicht locker, kontaktierte erneut Blatter. Kurz darauf landete der Geldbetrag direkt auf dem Konto der Privatinitiative bei der Linzer Oberbank – und genau wegen dieser Transaktion ermittelt jetzt die Korruptions-Staatsanwaltschaft gegen den Oberösterreicher, wie Recherchen von "90minuten.at" und "Addendum" aufzeigen.

Windtner gelassen: "Es ist alles belegbar"



Den Stein ins Rollen brachte anscheinend der Eisenbahnersportverein Wels, der im April 2017 die Anzeige gegen Windtner einbrachte. Dieser informierte das ÖFB-Präsidium am 7. Dezember darüber. Laut einer Aussendung des Fußball-Bundes sehe sich der Welser Sportverein "ungerecht behandelt". Windtner soll demnach eine Stellungnahme bei der Staatsanwaltschaft abgeben, "wobei keinerlei Neuinhalte über den Status 2015 hinzugetreten sind."

In der "Krone" äußerte sich der ÖFB-Boss jetzt zur Causa. "Es hat sich am Status des Falles seit über zwei Jahren nichts geändert", erklärt der 67-Jährige. "Es ist alles belegbar. Auch der genaue Bericht der FIFA über die erfolgte Zahlung der FIFA liegt natürlich vor."

Für Leo Windtner und Joseph Blatter gilt die Unschuldsvermutung.

