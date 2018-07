Im Panzer! Total verrückte Maradona-Show in Brest

Diego Maradona ist immer für eine spektakuläre Show gut! Bei der WM in Russland sorgte er mit Tribünen-Jubel, Schimpf-Tiraden und öffentlichen Knutschereien für Aufregung, jetzt reiste er weiter zu seinem neuen Job. Die argentinische Kicker-Legende ist Vorstandsvorsitzender bei einem Klub in Weißrussland. Sein Empfang wurde zum Spektakel. Wie ein Feldherr ließ sich der 57-Jährige im Panzerwagen huldigen.

Panzer und Diktator



Bereits in Mai hatte Maradona einen Dreijahresvertrag bei Dinamo Brest unterzeichnet. Der Klub rangiert in Weißrusslands zweiter Liga auf Rang sechs. Maradona soll die Truppe wieder zu einem erstklassigen Team formen. Den Rückhalt der Fans hat er. Hunderte Schaulustige empfingen ihn im Stadion, Maradona rollte im Panzerwagen vorbei und nahm den Applaus der Fans entgegen. In seiner ersten Rede erwähnte er auch Weißrussland-Diktator Alexander Lukashenko: "Ich will ein Foto mit ihm machen und hoffe, dass er unser Fan wird."

Maradona-Effekt?



Gratis macht Maradona den Job natürlich nicht. 20 Millionen Euro soll er für sein Engagement in Europas letzter Diktatur kassieren. Der Argentinier will dafür sogar seinen Lebensmittelpunkt nach Weißrussland verlegen: "Ich kann ohne Probleme hier leben." Klub-Direktor Viktor Radkov hofft auf eine große Zukunft. "Nachdem Diego hier leben will glaube ich, dass die Leute aus aller Welt hierher kommen werden, um sich Spiele anzusehen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)