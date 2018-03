Sendung im Staats-TV von PAOK-Hooligans gestürmt

Anhänger des griechischen Fußball-Klubs PAOK Saloniki stürmten eine Sendung des staatlichen Fernseh-Senders ERT 3, um ihrer Protest-Botschaft ein möglichst großes Publikum zu verschaffen.

Die Hooligans zwangen einen Moderator live auf Sendung, das Schreiben vorzulesen. Der Spuk dauerte rund fünf Minuten, wurde anschließend vom TV-Sender aufs Schärfste verurteilt.

Hintergrund waren Sanktionen gegen die PAOK-Fans, nachdem es gegen Olympiakos Piräus zu Ausschreitungen gekommen war. Die Anhänger von Saloniki protestierten gegen die Sanktionen der

Liga, die hart durchgegriffen hatte: Punkteabzug, Strafverifizierung, Geisterspiele.

Die radikale Methode, ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen, sorgte für großen Unmut. Noch ist unklar, ob die Aktion weitere Strafen der Liga nach sich zieht.

PAOK hooligans were involved in clashes with riot police after their side's match against Olympiakos was called off on Sunday. pic.twitter.com/vaHU30dFAZ