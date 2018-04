In der Austria-Arena ist nur noch der Rasen grün

Mit der Farbe Grün ist es so eine Sache bei der Wiener Austria. Die wird nämlich gar nicht gern gesehen, schließlich gilt sie als erstes Erkennungszeichen des Erzrivalen Rapid.

Umfrage Schafft es Austria Wien noch in den Europapokal? Ja, die "Veilchen" kratzen noch die Kurve.

Nein, das geht sich nicht mehr aus.

Ich weiß es nicht.

Um das "Problem" zu lösen, haben sich die Veilchen für die generalüberholte Generali-Arena eine originelle Lösung ausgedacht: Abgesehen vom Spielfeld, das laut Statuten nun mal Grün sein muss, erstrahlt am Verteilerkreis in der nächsten Saison selbst der Kunstrasen neben dem Feld in einem kräftigen Violett.

"Es war der Wunsch vieler Anhänger, auch im Spielfeldbereich so violett wie möglich zu sein", erklärt AG-Vorstand Markus Kraetschmer und hält fest: "Diese Arena hat Stil, sie ist sicher, familien- und fanfreundlich.“

Drei Monate vor der Eröffnung geht die Bauphase in der Generali-Arena jetzt in die finale Phase. In Kürze werden – beginnend mit der Familien-Tribüne im Westen – einerseits die neuen Sitze montiert. Ihre Farbe: selbstverständlich Violett!