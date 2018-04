Irre Szenen! Hier ticken Roma-Fans und Spieler aus

Rom steht Kopf! Nach dem 1:4 in Barcelona hatte wohl niemand mehr an den Halbfinal-Einzug in der Champions League geglaubt. Niemand, außer der Mannschaft selbst. Der Serie-A-Klub führte Lionel Messi und Co. über 90 Minuten vor, siegte mit 3:0 und schmiss das katalanische Star-Ensemble tatsächlich aus dem Bewerb.

Der Jubel kennt keine Grenzen. Wie oben zu sehen wurde schon in der Spielerkabine gebührend gefeiert. Auf den Tribünen lagen sich Fans und sogar Reporter in den Armen.

Nur den mitgereisten Barca-Fans stand das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben.

Reporter jubeln über Roma-Wunder





Fans beim Public Viewing





(Heute Sport)