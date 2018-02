Peinlich! Die schrägste Abseitslinie aller Zeiten?

Manchester United wurde im FA-Cup-Achtelfinale gegen Huddersfield (2:0) um ein Tor betrogen – schuld ist der Videoschiedsrichter.

Was ist geschehen? Juan Mata nahm einen Pass von Ashley Young an, umkurvte den Goalie und vollendete souverän. Doch der Treffer zählte nicht. Referee Kevin Friend vermutete ein Abseits – und fragte beim Videoschiri nach.

Der gab seinem "Boss" recht – eine Fehlentscheidung. Denn auf den gesichteten Bildern ist zu sehen, dass die gezogene Linie klar windschief ist. "Hat die ein Fünfjähriger gezeichnet?", wird in den sozialen Medien gescherzt.

Mata auf selber Höhe

Wie die Abseitslinie korrekt angewendet gehört, zeigte der TV-Sender BT Sport. Mata war mit seinem Gegenspieler auf selber Höhe. Sehen Sie selbst.

Did a 5 year old draw these lines?#HUDMUN pic.twitter.com/S2OTu7nIm9