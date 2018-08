Ist der "Boiler Man" das hässlichste Maskottchen?

Fans von West Bromwich machen gerade keine leichten Zeiten durch. Der Klub ist aus der Premier League abgestiegen, die Neuaufstellung in der zweiten englischen Liga bringt einige Umstellungen mit sich. So auch bei den Sponsoren. Mit "Ideal Boilers" ist ein neuer Hauptsponsor an Bord, der sorgt auch gleich für eine umstrittenen Entscheidung.

Wer zahlt, schafft bekanntlich an. Also verfügte der neuen Hauptsponsor, dass es mit "Boiler Man" einen neuen Hauptsponsor geben sollte. Die wandelnde Heiztherme sorgt für Belustigung und Kritik. "Passt zu der Leistung", schreibt ein Fan auf Twitter. Ein anderer meint: "Das Schlimmste, was ich je gesehen habe." Andere nehmen es mit Humor. "Passt besonders gut im Winter", ist zu lesen.

