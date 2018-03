Italien-Legenden trauern beim Begräbnis von Astori

Italien und die ganze Fußball-Welt ist fassungslos. Mit nur 31 Jahren verstarb Davide Astori am vergangenen Sonntag an einem Herzinfarkt. Der AC Florenz verlor seinen Kapitän. Familie, Freunde und viele Kicker einen geliebten Menschen.

Am Donnerstag erfolgte das Begräbnis. Tausende Fans pilgerten zur Kirche "Santa Croce" in Florenz. Die Fiorentina-Kollegen kamen geschlossen, um ihrem Kapitän die letzte Ehre zu erweisen. Auch viele Wegbegleiter reisten an – darunter Mitspieler, Gegner und jede Menge Fußball-Ikonen.

Wie oben in der Diashow zu sehen trauerten Legenden wie Milans Ex-Stars Filippo Inzaghi, Javier Zanetti oder Juves Gigi Buffon um ihren verstorbenen Kumpel.

Letzterer reiste mit seinen Kollegen der "Alten Dame" nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League nach Florenz.

(SeK)