Italienischer Topklub hat "Bulle" Berisha im Visier

Mit dem Vorstoß ins Europa-League-Halbfinale machte Salzburg heuer beste Werbung in eigener Sache – vor allem die Spieler. Munas Dabbur, Amadou Haidara, Stefan Lainer und Co. dribbelten sich in die Notizbücher der Topklubs. Auch Valon Berisha.

Der Kosovare wurde zuletzt mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht. Doch nun klopft auch die Serie A an.

Sampdoria Genua, das als Zehnter den Europacup verpasste, soll am 25-Jährigen interessiert sein. Die Italiener müssten allerdings tief in die Geldbörse greifen. Berisha steht bei den "Bullen" noch bis 2020 unter Vertrag – und könnte sich heuer den Traum von der Champions League erfüllen.

(red)