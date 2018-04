1:1! Arnautovic sorgt mit Assist für Punkt im Derby

Wichtiger Scorerpunkt von Marko Arnautovic! Der ÖFB-Legionär hatte bei West Hams 1:1 im Premier-League-Gastspiel bei Chelsea maßgeblichen Anteil an dem Punkt für die "Hammers". Die Truppe des 28-Jährigen liegt in der Tabelle als 14. sechs Punkte über die Abstiegszone, während es für die "Blues" im Kampf um den Europacup womöglich nochmals eng wird.

Arnautovic-Assist



Dabei sah "Arnie" beim Tor für die Hausherren nicht gut aus. Moses flankte in den Strafraum, Morata legte per Kopf auf Azpilicueta ab, der im zweiten Versuch Goalie Hart bezwang (36.). Arnautovic kam bei der Aktion zu spät. Nach Seitenwechsel zeigte er aber seine Scorer-Qualitäten, als er im Strafraum bis zur Toraus-Linie durchging und dann scharf in die Mitte passte. Dort stand Chicharito goldrichtig – 1:1.

Arsenal lauert



Chelsea liegt nur mit 57 Punkten auf dem Konto auf Platz fünf und dem Europa-League-Rang. Arsenal (3:2 gegen Southampton) fehlen auf die Londoner nun aber nur noch drei Punkte. Ein internationaler Bewerb ist für die "Gunners" also doch noch in Reichweite.







(Heute Sport)