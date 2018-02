0:2 gegen Napoli! Leipzig zittert sich ins Achtelfinale

RB Leipzig steht im Achtelfinale der Europa League. Die Bullen aus Deutschland mussten gegen den SSC Napoli gehörig zittern, eine 0:2-Heimniederlage reichte aber dank der Auswärtstorregel zum Aufstieg.

Nach dem 3:1-Sieg beim Hinspiel in Neapel sah alles nach einer klaren Sache aus, doch in der Bullen-Arena von Leipzig drehten die Italiener plötzlich auf. Piotr Zielinski schoss die Blauen in der 33. Minute in Führung, von Leipzig kam bis auf einen Stangenschuss nicht viel.

Zittern bis zum Schluss



Fünf Minuten vor Schluss begann das Zittern so richtig, weil Lorenzo Insigne auf 2:0 für Napoli erhöhte. Doch Leipzig brachte das Ergebnis über die Zeit, mit einem Gesamtscore von 3:3 ist man dank der Auswärtstorregel im Achtelfinale.

Ebenfalls weiter sind Sporting Lissabon, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg.

(Heute Sport)