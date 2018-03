RB Leipzig holt 2:1 gegen Zenit St. Petersburg

Der Jubel-Tag für die Red-Bull-Klubs ist perfekt. Nachdem Salzburg sensationell bei Borussia Dortmund mit 2:1 siegte, schafften sich auch die Bullen aus Leipzig eine gute Ausgangsposition. Die Rasenballer holten ein 2:1 gegen Zenit St. Petersburg.

Vor einer mageren Kulisse und offiziell 19.800 Zuschauern taten sich die Leipziger lange Zeit schwer. Zenit St. Petersburg machte die Räume gut dicht, die Bullen kamen nicht wirklich durch.

In der zweiten Halbzeit erhöhte die Hasenhüttl-Elf den Druck, Bruma erlöste Leipzig mit seinem Treffer zum 1:0 in der 56. Minute, Timo Werner legte das 2:0 in der 77. Minute drauf.

Vollauf zufrieden konnten die Bullen aber nicht sein, denn Domenico Criscito gelang mit einem wunderbaren Freistoß noch der Auswärtstreffer zum 2:1 (86.).

