Europacup-Showdown 09. August 2018 21:26; Akt: 09.08.2018 21:26 Print

JETZT LIVE! Rapid gelingt das frühe 1:0 in Bratislava

Rapid Wien will unbedingt in die Gruppenphase der Europa League. Die erste Hürde in der Qualifikation heißt Slovan Bratislava, wir tickern LIVE!