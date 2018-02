4:0! Salzburg deklassiert Schlusslicht St. Pölten

Salzburg stürmt dem fünften Meistertitel in Serie entgegen! Die "Bullen" fertigten zum Abschluss der 23. Bundesliga-Runde Schlusslicht St. Pölten mit 4:0 (1:0) ab. Der Vorsprung auf "Verfolger" Sturm Graz beträgt damit schon sieben Punkte.

Hannes Wolf brachte die Hausherren in der 24. Minute per Foul-Elfmeter 1:0 in Front. Salzburg dominierte nach Belieben (67 Prozent Ballbesitz), tat sich aber mit dem Herausspielen von Chancen schwer.

Drei Tore nach der Pause

Erst nach dem Wechsel nahm die Partie Fahrt auf – wenngleich es nur in eine Richtung ging. Fredrik Gulbrandsen besorgte in Minute 67 das 2:0, Jerome Onguene legte wenig später nach (75.). Munas Dabbur stellte den 4:0-Endstad her (92.). Der "Joker" verwertete einen neuerlichen Foul-Elfmeter.

