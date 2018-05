Jetzt Stürmer! Austria wildert weiter bei Sturm

Am Donnerstag landete die Wiener Austria den ersten Transfer-Kracher. Uros Matic, der die Liga vor eineinhalb Jahren im Mittelfeld-Zentrum von Sturm Graz dominierte, schließt sich den Wienern an. Leihweise wechselt er von Kopenhagen in die Bundeshauptstadt. Die Austria sicherte sich eine Kaufoption.

Zudem wurden Maximilian Sax (Admira, Flügel) und Ivan Lucic (vereinslos, Goalie) schon mit Vorverträgen ausgestattet.

Dabei soll es nicht bleiben. Sportdirektor Franz Wohlfahrt wirft die Angel an der Mur aus. Die Austria soll an gleich zwei Sturm-Spielern dran sein. Neben Matic soll auch sein ehemaliger Mittelfeld-Partner James Jeggo bei den Veilchen anheuern.

Am Freitag berichtet "SPOX" aus "zuverlässiger Quelle" vom Interesse an Bright Edomwonyi erfahren zu haben. Der Angreifer war zuletzt von Rizespor ausgeliehen. Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl würde ihn aber gerne halten.

Sturm ist Cup-Sieger

(Heute Sport)