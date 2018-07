Jetzt fix! Mateo Barac ab sofort Rapid-Verteidiger

Der Kroate Mateo Barac wird ab sofort die Abwehr in Wien-Hütteldorf verstärken. Der vierfache Teamspieler bekommt einen Vertrag bis 2021.

"Rapid ist auch in meiner kroatischen Heimat sehr bekannt und hat einen hohen Stellenwert. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, meine Mannschaftskollegen, sowie das Stadion und die Stimmung in Wien-Hütteldorf", meint der 23-Jährige in einem ersten Statement.

Auch Sportdirektor Fredy Bickel ist erfreut: "Wir haben Mateo Barac schon seit Monaten im Visier und mehrfach beobachtet. Er bringt alle Eigenschaften mit, die ein moderner Innenverteidiger benötigt, ist sicher im Spielaufbau, gerade auf den ersten Metern sehr schnell, auch aufgrund seiner Körpergröße enorm kopfballstark und verfügt über ein starkes Zweikampfverhalten. Zudem ist er als Typ sehr charakterfest, bodenständig und besticht durch eine sehr professionelle Einstellung."

(Heute Sport)