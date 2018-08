Jetzt trifft Ronaldo bereits nach fünf Minuten für Juve

Cristiano Ronaldo ist und bleibt ein Phänomen! Der 33-Jährige funktioniert nach seinem Abgang von Real Madrid bei seinem neuen Klub Juventus Turin von Tag eins an.

Bei seinem ersten Test für die "Alte Dame" gegen die U19 des Klubs (5:0) traf der Portugiese nach nur acht Minuten. Eine Ansage, aber dass es "CR7" noch besser kann, zeigte er prompt beim zweiten Testspiel. Dieses Mal durfte sich die vereinseigene U23 gegen das Star-Ensemble des italienischen Rekordmeisters versuchen und Ronaldo setzte noch einen drauf. Nach fünf Minuten dreht er bereits zum Torjubel ab, mit seinem Treffer zur 1:0-Führung legte er den Grundstein für das 8:0-Schützenfest.

Dass Ronaldo eine lange Vorsaison samt samt Champions-League-Triumph und einer Weltmeisterschaft in den Beinen hat, merkt man ihm mal so gar nichts an.

