Jetzt wildert auch Sturm bei der Liga-Konkurrenz

Endlich positive Transfer-News für Sturm-Fans. Nach den Abgängen der Stammkräfte Thorsten Röcher (Ingolstadt), Marvin Potzmann (Rapid), Bright Edomwonyi (Leih-Ende) und James Jeggo (Austria) gibt es jetzt einen Neuzugang zu vermelden.

Die Grazer sichern sich die Dienste von Lukas Grozurek. Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2021.

In der abgelaufenen Spielzeit glänzte der Offensiv-Spieler für die Admira. Zuletzt wurde schon viel über den möglichen Transfer getuschelt. Es herrschte aber Unklarheit über seine Vertragssituation in der Südstadt.

Die Klubs haben sich mutmaßlich auf eine Ablöse geeinigt, wollen aber keine Details des Deals nennen.

"Es freut mich sehr, dass dieser Wechsel schlussendlich zustande gekommen ist. Sturm Graz ist in Österreich eine Top-Adresse, das hat man spätestens in der abgelaufenen Saison deutlich gesehen. Die letzte Zeit ist aber auch für mich persönlich nicht schlecht verlaufen, daher will ich meine Leistungen in Graz bestmöglich bestätigen. Ich bin glücklich, nach dreieinhalb Jahren diese neue Herausforderung zu bekommen und blicke den kommenden Aufgaben schon jetzt voller Tatendrang entgegen", erklärt Grozurek.

(Heute Sport)