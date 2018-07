Junuzovic nur als Joker? "Ich will immer spielen!"

Souveräner Auftakt für den Meister! Salzburg setzte sich im ersten Saisonspiel gegen den LASK souverän mit 3:1 durch. Trotzdem waren die Fans schon vor dem Anpfiff erstaunt. Neuzugang Zlatko Junuzovic saß zunächst nur auf der Bank. Ist er beim Titelverteidiger etwa nur der "Joker"?

Junuzovic-Frage



"Das war schon in Ordnung, wir haben das so abgesprochen", meinte Junuzovic nach der Partie. Doch er stellte klar, dass ihm die Joker-Rolle auf die Dauer nicht reicht: "Natürlich will man immer spielen", stellte der Ex-ÖFB-Teamspieler klar. Coach Marco Rose meinte: "Wir hatten gegen die Linzer oft Probleme, Chancen zu kreieren. Deswegen habe ich etwas umgestellt. Ich habe mit ihm vor dem Spiel geredet. Er gehört auf das Feld, aber der Kader ist gut und breit. Er ist gut drauf, wird genügend Spiele machen und seine Rolle als Leitwolf spielen. Man muss manchmal das eigene Ego hinten anstellen."

Lainer sauer



Ebenfalls nicht ganz glücklich wirkte Stefan Lainer, der noch immer mit dem verweigerten Wechsel zu Napoli haderte. "Dort hätte man Großes mit mir vorgehabt", ist er überzeugt. Dann versteckte Kritik an der Klubführung: "Ich werde mir hier weiter den Arsch aufreißen. Für die Fans und für meine Mitspieler. Die haben sich das verdient."

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)