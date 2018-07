Juventus will Ronaldo um 120 Millionen kaufen

Cristiano Ronaldo ist nach dem WM-Aus mit Portugal schon auf dem Heimweg. Doch wie lange bleibt CR7 noch in Madrid? Immer wieder heißt es, dass der Superstar die Königlichen verlassen will. Jetzt gibt es auch Interesse aus Italien!

Juventus Turin soll in den Poker um den 33-Jährigen eingestiegen sein. Das vermeldet die Zeitung "Marca". 120 Millionen Euro will der italienische Meister auf den Tisch legen, plus Vierjahresvertrag.

Zuletzt wurde die Ausstiegssumme von einer Milliarde auf 120 Millionen vom Klub gesenkt. Der Deal gilt aber nicht für PSG oder einen Klub aus Spanien. Juve könnte davon jetzt profitieren.

"Juventus und der Spieler selbst wissen, dass er Madrid für einen geringeren und völlig akzeptablen Betrag verlassen kann. Es ist alles verhandelbar", heißt es von Real.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)