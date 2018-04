Kahn: "Zidane würde perfekt zu Bayern passen"

Ralph Hasenhüttl (Leipzig), Thomas Tuchel (vereinslos), Niko Kovac (Frankfurt) oder gar Liverpool-Coach Jürgen Klopp – diese Namen geisterten bereits als Bayern-Trainer für die nächste Saison durch München.

Oliver Kahn, der langjährige Ex-Torhüter des deutschen Rekordmeisters, bringt jetzt einen weiteren prominenten Namen ins Spiel. "Zinedine Zidane wäre sich eine Überlegung wert", erklärte der 48-Jährige im "ZDF"-Studio. "Er hat mit Real alles erreicht. Was will er da noch machen? Und er ist ein Trainer, der vom Anforderungsprofil her perfekt zum FC Bayern passt."

Einmal in Fahrt, setzt Kahn zu einer richtigen Lobeshymne über den Franzosen an. "Er kann so ein Star-Ensemble moderieren. Er hat das selber erlebt, war selber absoluter Weltstar", weiß der "Titan". "Er versucht auch nicht, den Fußball bei Real Madrid neu zu erfinden und der Mannschaft irgendwelche Systeme aufzupressen."

"Deutsch wird er schon gut lernen"

Eine Sprachbarriere macht Kahn bei Zidane auch nicht aus – auch wenn dieser kein Deutsch kann. "Das wird er schon gut lernen", ist Kahn überzeugt.

Gibt es nur noch ein Problem: Zidane hat seinen Vertrag bei den "Königlichen" erst im Januar bis 2020 verlängert. Und führt er die Madrilenen in dieser Spielzeit zum dritten Champions-League-Triumph in Folge, wird ihn der Klub wohl kaum ziehen lassen...

(red.)