Fünftligist schimpft Karius nach peinlichem Patzer

Loris Karius patzt weiter! Seit dem verlorenen Champions-Legaue-Finale, bei dem er mit seinen beiden schweren Fehlern Liverpool den Titel kostete, sorgt er erneut mit Fehlern für Schlagzeilen. Vor zwei Tagen erst erschien ein Video, in dem der 25-Jährige beim Aufwärmen vor einem Testmatch der Ball durch die Hände rutscht.

Fehler wie am Fließband

Nun der nächste Lapsus. Im Testspiel gegen den englischen Fünftligisten Tranmere Rovers kann Karius einen Freistoß aufs Tor nicht fangen. Stattdessen prallt der Ball von seiner Brust ab und springt einem Gegenspieler direkt vor die Füße, der die Kugel locker an Karius vorbei ins Tor schiebt.

Another Loris Karius howler tonight for Liverpool. I’m guessing he’s still concussed. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mTWC8oJvz8 — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 10. Juli 2018

Doch damit nicht genug. Während die Rovers das Tor bejubeln, geht ein Spieler zu Karius und richtet die Worte "you're f***ing s**t" an den Pechvogel.

Loris Karius 'told "you're f****** s***"' by Tranmere player following goalkeeper's blunder in pre-season clash https://t.co/bpUpbrjTbq pic.twitter.com/OGmBpXqBhV — Mirror Football (@MirrorFootball) 10. Juli 2018

Karius angezählt

Bei den Liverpool-Fans kommt der erneute Patzer des Goalies gar nicht gut an. Seit Monaten steht Karius nun schon in der Kritik, ein Ende ist ob seiner andauernden Fehler nicht in Sicht. Auf Twitter machen unzählige User ihrem Frust über die Leistung des Deutschen Luft.

Karius out — Billy (@Billy0151) 10. Juli 2018

Karius messing up today again, the guy needs to go — K (@KaraanPillai) 10. Juli 2018

Karius has to go. Making huge errors under the pressure or a champions league final and in a pressure free friendly vs Tranmere. — Liverpool Fan (@LiverpoolFan365) 10. Juli 2018

(Heute Sport)